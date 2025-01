Vous avez reçu une offre d’indemnisation ?

FAQ .

Qu'est-ce que le principe de réparation intégrale ?

Le principe de réparation intégrale est un concept fondamental en droit français. Il dispose que toute personne victime d’un dommage corporel doit être replacée, autant que possible, dans l’état où elle se trouvait avant l’accident. Cela signifie que l’indemnisation doit couvrir tous les aspects des préjudices subis (physique, moral, financier), sans pour autant entraîner un enrichissement injustifié de la victime. Les montants proposés par les assurances doivent donc être conformes à ce principe, et c’est sur cette base que mon-indemnite.com évalue les offres.

Comment se déroule l'analyse de mon dossier ?

Les documents que vous nous transmettez (offre de l'assurance et rapport d'expertise) sont envoyés à des cabinets d'avocats partenaires. Ces cabinets s'engagent à répondre gratuitement et en moins de 48 heures.

Comment utilisez-vous mes données ?

Les données que nous collectons sont votre nom, prénom, adresse email, offre de l'assurance et rapport d'expertise. Nous fournissons ces données à l'un des cabinets d'avocats partenaires de Mon-indemnite.fr. Ces données sont utilisées exclusivement à des fins d'analyse du dossier et son détruites au plus tard 1 an après leur collecte.

Combien de temps vous faut-il pour donner une réponse ?

Nous nous engageons à revenir vers vous dans les 48 heures ouvrées, une fois que nous avons toutes les pièces pour analyser votre dossier. Ce sont les cabinets d'avocats partenaires, habilités à analyser votre dossier, qui vous répondent directement.

Quel est la différence entre Mon-Indemnité et un avocat spécialisé en dommage corporel ?

Les avocats spécialisés en dommage corporel s'intéressent en priorité aux dossiers dont l'indemnisation finale peut-être importante. Ces cabinets préfèrent prendre les dossiers le plus tôt possible, c'est-à-dire juste après l'accident. Mon-Indemnité accompagne les dossiers, sans distinction du montant initial de l'indemnisation proposée par l'assurance. Le service que nous offrons est 100% gratuit.